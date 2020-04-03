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Pazar yeri denetimleri hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor.

03.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:19
Pazar yeri denetimleri hız kesmiyor
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler ayrıca pazarcı esnafına korona virüse karşı bilgilendirici broşür de dağıtıyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız şekilde devam ediyor.

Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, korona virüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca, pazar yerlerinde satış yapan esnaflara bilgilendirici broşür dağıtımı yapıyor. Dağıtılan broşürlerde, korona virüse karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, yapılması ve yapılmaması gerekenler başlıkları ile sunuluyor. Vatandaşlar ve pazarcı esnafı da halk sağlığına verdiği önemden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne memnuniyetlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Tepebaşı, Yaşam
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