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Pazar Yeri Genelgesi'ne Talas'ta sıkı kontrol

Talas Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında son yayınlanan genelgeyle Pazar yerlerinde uyulması gereken kuralların tam olarak yerine getirilmesini sağladı.

04.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:41
Pazar Yeri Genelgesi'ne Talas'ta sıkı kontrol
Talas Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında son yayınlanan genelgeyle Pazar yerlerinde uyulması gereken kuralların tam olarak yerine getirilmesini sağladı. Zabıta ekipleri, yaptıkları anonsla da vatandaşlara sık sık kuralları hatırlattı.

Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarında denetimlerini sıklaştıran Talas Belediyesi Zabıta Ekipleri, hem pazar esnafının hem de vatandaşların maske kullanımlarını denetledi. Ayrıca giriş çıkışların tek noktadan ve kontrollü şekilde yapılmasına imkan hazırlayan zabıta ekipleri, tezgah açan esnafa da sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Pazar esnafının da hem yan tezgahlarla hem de çalışanlar arasında sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi. Talas Belediyesi Zabıta Ekipleri, pazara maskesiz gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak Pazar yerinde maskesiz alışveriş yapılmasının da önüne geçti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüse karşı ilk günden beri amansız şekilde mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Bir yandan tüm ilçemizde hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak yerine getirirken bir yandan da vatandaşlarımızı bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda içerisinde maske, limon kolonyası, kağıt sabun ve koronavirüs önlemlerini içeren broşür ile İletişim Ailede Başlar kitabı bulunan 10 bin adet hijyen çantası dağıttık. Bunların yanısıra devletimizin aldığı her türlü tedbirin yerine getirilmesi için de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bugün de zabıta ekiplerimiz, son genelgeyle emredilen Pazar yerlerinde uyulması gereken tedbirleri kontrol etti. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Talas Belediyesi, Zabıta, Talas, Güncel
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