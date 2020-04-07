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Pazar yerinde drone ile ateş ölçümleri devam ediyor

Pazar yerinde drone ile ateş ölçümleri devam ediyor Aydın'ın Karacasu ilçesinde, hayata geçirilen proje ile ilçe pazarının kurulduğu günlerde ateş ölçümü metrelerce havadan drone desteği ile yapılıyor.

07.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:03
Pazar yerinde drone ile ateş ölçümleri devam ediyor
AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde, hayata geçirilen proje ile ilçe pazarının kurulduğu günlerde ateş ölçümü metrelerce havadan drone desteği ile yapılıyor.
Türkiye'de ilk uygulamalardan biri olan drone ile ateş ölçümü geçen haftadan bu yana sürdürülürken ayrıca drone ile dezenfektan çalışmalarına başlandı. Umuma açık alanlarda ateş ölçümünün yapılabilmesini kolaylaştırmak açısından satın alınan drone (uçan göz) hizmet vermeye başladı. Drone kullanma sertifikasına sahip askeri bir personelin operatör olarak görev yaptığı drone projesinde termal kamerası bulunan drone ile 20 metre yükseklikten ateş ölçümü yapıldı. Operatör tarafından kamera pazar yerinde gezdirilirken ateşi yüksek olan vatandaşlar tespit edildi. Havadaki ve yerdeki sıcaklık farkından dolayı kameranın en az 30 derece sıcaklık gösterdiği şahıslar tespit edilerek ölçümleri klasik yöntemlerle yeniden yapıldı. Ayrıca ilçenin çeşitli yerlerinde drone uçurularak dezenfektan çalışmaları yapıldı.
Çin ve Amerika'nın korona virüsle mücadelede kullandığı bir yöntem olan drone ile ateş ölçüm yönteminin Karacasu'ya kazandırıldığı ifade edilirken, "Umuma açık yerlerde halkın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde drone'lar ile ateş ölçümü yaparak ateşi yüksek şüpheli şahısları belirleyip bunları kontrol altına alacağız. Böylelikle ilçemizin koronadan en az şekilde etkilenmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Drone ile uygulama Türkiye'de ilklerden biri. Havaalanlarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde termal kameralarla yapılıyor. Bu uygulamaların drone ile yapılmış hali" denildi.
Drone'un korona virüsle mücadele kadar arama kurtarma ve afet yardım çalışmaları için ilçeye kazandırıldığı bilgisi verilirken drone ile ölçümlerin ilçe merkezinin yanı sıra mahallelerde de kurulan pazar yerlerinde devam edeceği aktarıldı. Pazar yerinde drone ile ateş ölçümleri devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacasu, Yerel

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Pazar yerinde drone ile ateş ölçümleri devam ediyor
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