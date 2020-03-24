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Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklamasının ardından ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

24.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:11
Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı
Kütahya'nın Emet ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklamasının ardından ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Polis ekipleri yaşlı olarak değerlendirdikleri vatandaşları kimlik kontrolünden geçirirken, zabıta ekipleri de aynı denetim ile birlikte vatandaşların sebze ve meyveleri seçerek almalarının önüne geçti. İlçe pazarında ve mahallelerde sürekli olarak polis ve zabıta ekiplerince 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uyarılan yapıldı. Belediye tarafından her iki saatte bir anos yapıldı. Polisin kimlik kontrolünde tespit ettiği 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak polis araçlarıyla evlerine bırakıldı.

Emet Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser ve polisler 65 yaş üzeri olup pazar yerinde gördükleri vatandaşlara müdahale edip bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme sonunda vatandaşlara alışverişleri olduğu yerde bıraktırıldı ve polis araçlarıyla evlerine kadar götürülüp bırakıldı. Vatandaşların eksik kalan alacakları ve ihtiyaçları polis ekipleri tarafından alınıp tekrar adreslerine teslim edildi.

Ayrıca Emet ilçesi sokaklarında denetim yapan polis ekipleri sokaklarda gördüğü 65 yaş üstü vatandaşlara gerekli uyarıları yapıp ekip araçlarıyla evlerine kadar bıraktı.

Son olarak zabıta ve polis ekipleri ilçede bulunan marketleri ziyaret edip broşür dağıttı ve açma kapama saatlerinde yapılan yeni düzenlemeyi tebliğ etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta, Polis, Yaşam

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