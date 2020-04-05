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Pazar yerinde Kovid-19 önlemleri

Amasya'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, pazar günleri kurulan semt pazarının giriş çıkışlarını bariyerlerle kapatıldı ve bireyler ateşleri ölçülerek ve maske taktırılarak pazar yerine alındı.

05.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:52
Amasya 'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, pazar günleri kurulan semt pazarının giriş çıkışlarını bariyerlerle kapatıldı ve bireyler ateşleri ölçülerek ve maske taktırılarak pazar yerine alındı.
Belediye ekipleri, pazar girişinde ve çıkışında vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, salgına karşı tedbir almaları konusunda uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden pazarcıların kurduğu tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacağı bilgisini veren ekipler, buna uymayan esnafı uyarıyor.
Öte yandan ekipler, içeride de alanı ikiye ayırarak sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor. Pazara gelmek isteyen 65 yaş üstündekiler ve 20 yaşından küçükler uyarılarak evlerine gönderiliyor.
Marketler de ekipler tarafından sık sık denetleniyor.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasyalı vatandaşların sağlığını düşünerek, çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Belediye olarak maske üretimine başladıklarını ve 1 milyon maske üretmeyi hedeflediklerini anlatan Sarı,
"Önümüzdeki günlerde de şehrimizin tamamına maske dağıtacağız. Halk otobüslerine, kurum ve kuruluşlara dağıtacağız. Gerekirse mahalle mahalle gezip dağıtacağız. Bizim Amasya halkından tek istediğimiz bir şey var. Bizi takip etsinler bizlerin sözüne itibar etsinler. Biz vatandaşın istemediği hiç bir fiili gerçekleştirmeyiz. Lakin vatandaşın huzuru için elimizde ne kadar kudret kuvvet varsa onu seferber eyleriz. Onlar evinde huzurlu olsunlar diye biz sokaktayız. Evinde kal Türkiye, evinde kal Amasya diyoruz" diye konuştu. Pazar yerinde Kovid-19 önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Amasya, Güncel

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Pazar yerinde Kovid-19 önlemleri
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