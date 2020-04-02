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Pazar yerine giriş çıkışlar kapatıldı

Pazar yerine giriş çıkışlar kapatıldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde zabıta ekipleri tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe pazarına giriş-çıkışlar kapatılarak, belirli sayıda vatandaşların girip alışveriş yapması sağlandı.

02.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:48
Pazar yerine giriş çıkışlar kapatıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde zabıta ekipleri tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe pazarına giriş-çıkışlar kapatılarak, belirli sayıda vatandaşların girip alışveriş yapması sağlandı.
Virüs tehlikesine karşı Pazar yerinde kalabalığı önlemek amacıyla Malkara Belediyesi tarafından tedbirler uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından Perşembe pazarı giriş çıkışları demir bariyerle kapatılarak, vatandaşların girişi kontrollü sağlanıyor. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınacağı belirtildi.
Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe pazarına giriş - çıkışlar kapatılarak, belirli sayıda vatandaşların girip alışveriş yapması sağlandı.
Virüs tehlikesine karşı Pazar yerinde kalabalığı önlemek amacıyla Malkara Belediye tarafından tedbirler uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından Perşembe pazarı giriş çıkışları demir bariyerle kapatılarak, vatandaşların girişi kontrollü sağlanıyor.
Pazar yerine, esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınacağı belirtildi.
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Pazar yerine giriş çıkışlar kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Zabıta, Genel

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Pazar yerine giriş çıkışlar kapatıldı
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