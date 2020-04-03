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Pazar yerine girişte, 500 metrelik kuyruk oluştu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazarda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

03.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:36
Pazar yerine girişte, 500 metrelik kuyruk oluştu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazarda koronavirüs tedbirleri uygulandı. Aynı noktadan giriş yapan yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen genelgeyle pazar yerlerine girişlerde kısıtlama getirilmesi, Pazar yerinde bulunan esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın alınması kararı gereğince Ayvacık ilçesinde bölgenin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı için önlem alındı. Girişler tek noktadan yapılırken, tezgah araları da 3 metre olarak ayarlandı. Ayvacık Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin kontrolünde pazar yerine pazar esnafının en fazla 2 katı kadar vatandaş alındı. Bu nedenle girişte yoğunluk yaşandı. Yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturan vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı. Vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü.Pazaryerinde alışverişini yapmak için kuyrukta bekleyen Ahmet Güneş, uygulamayı yerinde bulduğunu belirterek, "Vatandaşın sağlığı için ideal bir uygulama. 15 dakikadır bekliyoruz. Herhalde biraz daha bekleriz. Sonrasında alışverişimi yapıp evimize döneceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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