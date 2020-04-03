Pazar yerine girişte, 500 metrelik kuyruk oluştu
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kurulan pazarda koronavirüs tedbirleri uygulandı.
03.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:55
Pazaryerinde alışverişini yapmak için kuyrukta bekleyen Ahmet Güneş, uygulamayı yerinde bulduğunu belirterek, "Vatandaşın sağlığı için ideal bir uygulama. 15 dakikadır bekliyoruz. Herhalde biraz daha bekleriz. Sonrasında alışverişimi yapıp evimize döneceğiz" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ayvacık, Güncel