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Pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınacak.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pazar yerleri için yeni kararlar aldı.

01.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:37
Pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınacak.
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pazar yerleri için yeni kararlar aldı. Pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınacak. Aynı zamanda pazar yeri içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye, çıkan vatandaş sayısınca kişi alınacak.

Korona virüs (Covid-19) salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Pazarın toplanacağı gün pazar yerine kontrollü giriş-çıkışları sağlamak için, belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenecek. Giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılırken, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulacak. Pazarlarda tezgah ve tahtaların araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilecek. Pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınacak.

Pazar yeri içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye, çıkan vatandaş sayısınca kişi alınacak. Bu sayede içeride, aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacak.

Pazar giriş noktaları oluşturularak, bu noktalardaki vatandaşların beklemesi için koridor oluşturulacak ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak.

Diğer yandan pazarlarda akşamüstü yoğunluk yaşanmasını engellemek için, vatandaşlar akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapacak.

Kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL ve 392 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı zamanda alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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