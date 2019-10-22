Pazar yerini savaş alanına çeviren sürücünün ehliyetine el konuldu

Kadıköy'de fren yerine gaza basarak otomobiliyle pazardaki vatandaşların arasına dalan ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan 85 yaşındaki sürücünün serbest bırakıldığı ve ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi.

Olay, Kadıköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanmıştı. İddiaya göre, otomobiliyle seyreden 85 yaşlarındaki sürücü, bir anda fren yerine gaza basarak kontrolden çıkmış ve pazardaki vatandaşların arasına hızla dalmıştı. Kazada 8 kişi yaralanmıştı.

EHLİYETİNE SÜRESİZ EL KONULDU

Olayın ardından 85 yaşındaki otomobil sürücüsü savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında idari para cezası verilirken sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu.

SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Öte yandan, kazadan sonra 85 yaşındaki otomobil sürücüsünün tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve kazada hafif yaralanan vatandaşların sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.