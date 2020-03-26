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Pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerini dezenfekte ederek, pazarcı esnaflarını bilgilendirmeye devam ediyor.

26.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:23
Pazar yerleri dezenfekte ediliyor
Malatya 'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerini dezenfekte ederek, pazarcı esnaflarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu ekiplerle ilçedeki dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor. Haftanın her günü ilçenin belirli bölgelerinde kurulan pazar yerlerini günlük olarak dezenfekte eden ekipler, vatandaşların daha temiz bir ortamda alışveriş yapmasını sağlıyor. Pazarcı esnaflarına hijyeni sağlamak adına eldiven de dağıtan ekipler, esnafın dikkat etmesi gerektiği hususları da yeniden hatırlatıyor.

Pazarcı esnaflarından Celal Hacik, ekiplerin her sabah düzenli olarak bu çalışmayı yürüttüğünü belirterek, "Korona virüs işlerimizi düşürdü. Fakat vatandaşlarımız yine de Pazar alışverişlerini yapmaya devam ediyor. Müşterilerimiz ister istemez tedirginler. Bu virüse karşı ise Battalgazi Belediyemiz her sabah düzenli olarak Pazar yerlerimizi dezenfekte ediyor. Bu dezenfekte çalışmaları ile müşterilerimiz rahat alışveriş yapıyor. Bu anlamda bu çalışmalar ile bizleri unutmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Vatandaş olarak her zaman başkanımızın yanındayız ve destekliyoruz" dedi.

Yapılan hizmetten memnun olduklarını belirten bir başka pazarcı esnafı Faik Karakuş da "Pazar yerlerimizi sürekli Belediye ekipleri ilaçlıyorlar. Hijyen açısından bizlerde ürünlerimize el değdirmeden kendimiz seçerek vatandaşa veriyoruz. Eldivenimiz, maskemiz ile hazırız. Her sabah Belediye ekiplerimiz kontrole geliyor. Pazar yerlerimiz kurulmadan ilaçlamalara başlamış oluyorlar. Bizde tezgahımızı kurarak satışlarımıza başlıyoruz. Bu yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediyesine ve Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yapılan uygulamadan halkında memnun olduğunu belirten esnaf Ömer Tünaydıran ise "Battalgazi Belediyesi yapmış olduğu bu dezenfekte çalışması için teşekkür ederim. Sabah tezgahlarımız kurulmadan dezenfekte ediyorlar. Korona virüsten dolayı işlerimiz durgun. Yaşanan ekonomik sorunlar için çalışmalar bekliyoruz. Battalgazi Belediyesinin bu hizmetinden çok memnunuz. Sadece biz değil, halkımızda memnun. Pazara korkmadan geliyorlar yapılan bu dezenfekte çalışmalarından sonra. Her gün gelerek ilaçlamalarını yapıyorlar. Osman Başkanımıza teşekkür ediyorum bizleri ve halkını düşündüğü için" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Battalgazi, Malatya, Sabah, Güncel

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