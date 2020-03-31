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Pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tehlikesini ez ana indirmek amacıyla, il genelinde pazar yerlerinde dezenfekte uygulaması yaptı.

31.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:45
Pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda periyodik olarak dezenfekte uygulaması yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kent genelinde sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgına karşın tedbirlerini arttırarak sürdürüyor. İnsan sağlığı tehdit eden salgına karşı, ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu yaşam alanlarında dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde bulunan pazar yerlerinde dezenfekte uygulaması yaptı.

Toplu yaşam alanları sık sık dezenfekte ediliyor

Sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla dezenfekte uygulamasını bu alanlarda sık sık yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Vatandaşlarımızın sağlığı için toplu yaşam alanlarında, cadde ve sokaklarımızda sık sık dezenfekte uygulaması yapıyoruz. Bu süreçte siz kıymetli hemşehrilerimizin de sosyal mesafeye dikkat etmelerini, mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Cengiz Ergün, Manisa, Güncel
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