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Pazar yerleri için yeni tedbirler

İçişleri Bakanlığı, daha önce pazar yerleri ile ilgili yayımladığı genelge sonrası dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe ile hijyen kuralları gibi hususlara uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ek tedbirler içeren yeni bir genelge yayımladı.

01.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:51
Pazar yerleri için yeni tedbirler

Bakanlık, 81 valiliğine gönderdiği 'Pazar Yerleri İlave Tedbirler' konulu ek genelge ile koronavirüs salgınının Türkiye 'de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek için il, ilçe ve beldelerdeki pazar yerlerinde tedbirlerin arttırılarak daha sıkı bir şekilde uygulanmasını istedi.

Yayımlanan ilk genelge sonrasında yeterli kontrol sağlanamadığından daha sıkı tedbirlerin yer aldığı yeni genelge şu maddelerden oluşuyor;

1- Pazarın toplanacağı gün pazar alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç­ gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek.

2- Pazar alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmayacak. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş-çıkış için ayrı koridorlar oluşturulacak.

3- Pazar alanında sergi, tezgâh veya tahta araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilecek.

4- Pazar alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.

5- Pazar alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanacak.

6- Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulacak. Bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulacak ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılacak.

7- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşların akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlanacak. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilecek.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, Güncel
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