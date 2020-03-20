Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de '14 kural' broşürü dağıtıldı - Haberler

Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de "14 kural" broşürü dağıtıldı

Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de "14 kural" broşürü dağıtıldı Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu: "Belediyemize bağlı tüm Pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçtik" "Kapalı alanlarda başlatmış olduğumuz dezenfekte işlemlerini...

20.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:37
Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de "14 kural" broşürü dağıtıldı
Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu: "Belediyemize bağlı tüm Pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçtik"
"Kapalı alanlarda başlatmış olduğumuz dezenfekte işlemlerini açık alanlara da geçirdik"
Pazar Esnafı Ahmet Emin Akın:
"Alışveriş yapan vatandaşlarımıza belediyenin vermiş olduğu 14 kuralı içeren broşürleri veriyoruz"
ANKARA - Altındağ Belediyesi'nin pazar yerlerinde başlattığı el dezenfektanı uygulaması ve "14 kural" broşürün dağıtılmasından esnaf ve vatandaş memnun kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Altındağ Belediyesi, pazar yerlerine el dezenfektanı koyarak esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor. Yaptıkları uygulamayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu, "Belediyemize bağlı tüm pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçtik" derken pazar esnafı Ahmet Emin Akın ise, "Alışveriş yapan vatandaşlarımıza belediyenin vermiş olduğu 14 kuralı içeren broşürleri veriyoruz" dedi. Vatandaş ise yapılan uygulamadan ve dağıtılan broşürlerden memnun.
"Kapalı alanlarda başlatmış olduğumuz dezenfekte işlemlerini açık alanlara da geçirdik"
Yapılan dezenfekte ve bilgilendirme broşürünün dağıtılmasından sebep vatandaşın memnun olduğunu dile getiren Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Emrah, "Altındağ Belediyesi olarak kapalı alanlarda başlatmış olduğumuz dezenfekte işlemlerini açık alanlara da geçirdik. Belediyemize bağlı tüm pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçtik. Vatandaşlarımız pazara girişlerde ve çıkışlarda el dezenfeksiyonu kullanarak ellerini dezenfekte edebiliyorlar. Bunun yanında zabıta ekiplerimiz aracılığıyla korona virüsün yayılmasını engelleyen 14 kurala ait broşürü dağıtıyor. Pazarın kapanmasına müteakip temizlik personelimizle atıklar toplandıktan sonra dezenfektanlarla pazarın tamamının yıkamasını yapıyoruz. Vatandaşımız ve esnafımız uygulamadan memnun. Çünkü insanlar elinin temas ettiği her yerden çekinir durumdalar" ifadelerini kullandı.
Esnaf Akın: "Alışveriş yapan vatandaşlarımıza belediyenin vermiş olduğu 14 kuralı içeren broşürleri veriyoruz"
Herkesin gerekli önlemleri aldığını belirten pazar esnafı Ahmet Emin Akın, "Pazarımızda bulunan herkes virüsün farkında. Ona göre herkes önlemini aldı. Maske ve eldivenlerimizi taktık. Belediyemiz tarafından pazar yerimize dezenfektan getirildi. Alışveriş yapan vatandaşlarımıza ise belediyenin vermiş olduğu 14 kuralı içeren broşürleri veriyoruz. Müşterilerimizde almış olduğu önlemlerden bize bahsediyor. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak bu korona virüsünü atlatacağız inşallah" diye konuştu.
Vatandaş memnun
Korona virüsten korunmak adına gerekli önlemlerini alarak alışveriş yapan Hayati Kıyak, "Belediyemize halk sağlığını düşündüğü için teşekkür ederim. Sağlığımız önemli. Birbirimize saygı duyarak, sahip çıkarak bunu atlatacağız. Duyarlı insanların bu konularda daha dikkatli olması lazım" derken aynı şekilde önlemlerini alarak alışveriş yapan bir diğer vatandaş Özlem Baltacı ise, "Alınan önlemler çok iyi. Halkımızın yetkililere yardımcı olması gerekiyor. Özellikle dezenfektanların olması önemli bir karar" ifadelerini kullandı. Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de ’14 kural’ broşürü dağıtıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Pazar yerlerinde hem el dezenfektanı uygulaması başladı hem de "14 kural" broşürü dağıtıldı
Etiketler : Altındağ Belediyesi, Emrah, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Haberler Pakistan'da maden ocağında patlama: 7 ölü, 4 yaralı - Haberler Dağda mahsur kalan keçi 2 gündür kurtarılmayı bekliyor - Haberler Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin Cuma namazı kılınmadı - Haberler Hakkari'de taksiciler sağlık personelini ücretsiz taşıyacak - Haberler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Loading