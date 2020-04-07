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Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan semt pazarlarında korona virüs salgınına karşı önlemler arttırıldı.

07.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:58
Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
GAZİANTEP - Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde bulunan semt pazarlarında korona virüs salgınına karşı önlemler arttırıldı. Pazar yerine gelenleri dezenfekte edip ateşini ölçen ekipler, vatandaşların sosyal mesafe kuralı maske ve eldiven kullanım zorunluluğunu da sıkı takip ediyor.
Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele için yayınladığı genelge kapsamında semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin değişik yerlerinde farklı zamanlarda belediye tarafından yaptırılan uzay çatılı pazar yerlerine alış verişe gelen vatandaşları zabıta ekipleri sıkı kontrolden geçiriyor. Pazarlarda sebze ve meyve gibi zaruri gıda ihtiyaçları haricinde tezgahların kurulmamasını, satış yapacak tezgahlar arasında 3 metre mesafe bulunmasını, pazar giriş ve çıkışının farklı noktadan kontrollü olarak yapılmasını içeren genelge ile ilgili Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarının girişlerine zabıta tarafından bariyerler kurarak kontrol sağlıyor.
Vatandaşların Pazar yerine girmeden önce vücut ısıları ölçülüp Pazar yeri girişinde bulunan dezenfektanla elleri dezenfekte edildikten sonra pazar yerlerine alınıyor. Pazara alışverişe gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uyarılıp evlerine gönderilirken, çok acil ihtiyaçlarının olduğunu belirten kimi vatandaşlarda girişte bekletilerek, ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından alınıyor. Pazar yerinde alışverişini yapan vatandaşlar pazar yerinin farklı noktalarından giriş çıkış yaptırılıyor. Zabıta ekipleri sadece vatandaşı değil Pazar esnafını da denetliyor. Pazarcıların arasındaki mesafede zabıta ekipleri tarafından hassasiyetle kontrol edilirken, pazarcıların maske ve eldiven takmasına dikkat ediliyor. Zabıta ekipleri vatandaşın meyve ve sebzelere dokunmasına izin vermeyip istenilen ürünlerin pazarcı esnafı tarafından poşetlenip tartılmasına özen gösteriliyor.
Alınan tedbirleri olumlu bulan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür etti. Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Şahinbey, Yerel

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Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
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