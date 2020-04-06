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Pazar yerlerinde korona virüs önlemi

Pazar yerlerinde korona virüs önlemi Mamak'ta pazar yerlerinde korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor.

06.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:06
Pazar yerlerinde korona virüs önlemi
ANKARA - Mamak 'ta pazar yerlerinde korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Pazarda vatandaşların ateş kontrolleri sağlanırken sosyal mesafeye de dikkat ediliyor.
Korona virüs ile mücadeleye devam eden Mamak Belediyesi, pazarlara alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıttı. Pazar yerlerinin tek noktadan girilebilmesi için bariyerlerle kapatıldığı Mamak'ta, giriş noktalarında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar yerlerine alınmaya başlanan vatandaşların giriş çıkışları ise içerideki yoğunluğa göre ayarlandı. Yapılan kimlik kontrollerinde de 2000 yılından sonra doğanlar ile 60 yaş üstü olanlar pazar yerlerine alınmadı. 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderildi.
Tezgahların üçer metre aralıklı olması için de kontroller yapan Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tezgahlardaki ürünleri seçerek almamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
"En önemli tedbir risk almamaktır"
Tüm çalışmalarını bakanlıkların yayınladığı genelgeler çerçevesinde yürüttüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şu an hem dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci yaşarken bir yandan da hayatın akışı devam ediyor. Bu akış içerisinde hepimizin önceliği mecbur olmadıkça evden çıkmamamız. Ama temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için semt pazarları büyük önem arz ediyor. Bu nedenle pazar yerlerimizdeki tedbirleri büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz her an görevinin başında bulunarak özverili çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıkmak zorundalarsa da güvenli sayılan sosyal mesafeyi korumalarıdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir risk almamaktır" dedi. Pazar yerlerinde korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Mamak, Yerel

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Pazar yerlerinde korona virüs önlemi
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