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Pazar yerlerinde koronavirüs hassasiyeti - KONYA

Konya'daki kapalı ve açık semt pazarlarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında gerekli tedbirler alındı, denetimler sıklaştırıldı.

13.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:17
Konya 'daki kapalı ve açık semt pazarlarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında gerekli tedbirler alındı, denetimler sıklaştırıldı.
Kovid-19'la mücadelede, insanların toplu olarak bulundukları alanlarla ilgili teması, kalabalığı ve sosyal mesafeyi azaltma, hijyeni artırma çalışmaları kapsamında, Konya'daki açık ve kapalı pazarlara özel tedbirler alındı.
Pazar yerleri, tek noktadan girilip, tek noktadan çıkılabilmesi için bariyerlerle kapatıldı.
Esnaf tezgahları arasında en az 3 metre mesafe kuralı koyulurken, ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar yerlerine alınmaya başlanan vatandaşların giriş çıkışları ise içerideki yoğunluğa göre ayarlandı.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, semt pazarlarında denetim yaptı, esnafa ürünleri için "Bunlar seçmece mi?" sorusunu yönelterek, teması azaltmanın önemine dikkati çekti.
Toprak, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar yerlerindeki tedbirleri büyük bir disiplin içerisinde sürdürdüklerini bildirdi.
Zabıta müdürlüğünün ve polis ekiplerin özveriyle çalışarak esnafı ve vatandaşı bilgilendirdiğini, pazarlarda maskesi bulunmayan vatandaşa maske temin ettiklerini belirten Toprak, şöyle konuştu:
"Şu an halkın en yoğun olduğu yerler pazar yerleri. Burada esnafımızın yapmakla yükümlü olduğu görevler var. Öncelikle tezgahları birbirlerinden en az 3'er metre ayrı olması, esnaf sayımızın iki katından fazla müşteri bulunmaması gerekli. Bunların kontrol altına alınabilmesi için giriş çıkış noktalarını 2'ye düşürdük. Böylece vatandaş bir kapıdan giriyor, diğerinden çıkıyor. İçeride bulunan esnaf ve vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğu var. Belediyemiz sürekli pazarları dezenfekte ediyor. Halk sağlığının devamlılığını korumak, virüsün yayılmasını önlemek için aralıksız çalışıyoruz." Pazar yerlerinde koronavirüs hassasiyeti - KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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