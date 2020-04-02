Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi
Pazar yerlerinde koronavirüs önlemiBURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazaryerlerinde Zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.
02.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:47
Pazar yerlerinde koronavirüs önlemi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazaryerlerinde Zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.
Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. İnegöl ilçesinde de her Perşembe günü kurulan meyve-sebze pazarı girişinde vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçülüyor. Sıra halinde pazaryeri içerisine alınan vatandaşlara sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunuyorlar. Pazaryerine ailesiyle gelen çocuklar Pazar alanına alınmıyor.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazaryerlerinde Zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüp, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.
Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. İnegöl ilçesinde de her Perşembe günü kurulan meyve-sebze pazarı girişinde vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçülüyor. Sıra halinde pazaryeri içerisine alınan vatandaşlara sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunuyorlar. Pazaryerine ailesiyle gelen çocuklar Pazar alanına alınmıyor.
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Kaynak: DHA