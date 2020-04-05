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Pazar yerlerinde tedbirler sıklaştı, gelen arttı

İZMİR'de, toplu alanlar ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu sonrası denetimler sıklaştırıldı.

05.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:59
Pazar yerlerinde tedbirler sıklaştı, gelen arttı

İZMİR'de, toplu alanlar ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu sonrası denetimler sıklaştırıldı. Bornova Semt Pazarı esnafı alınan önlemleri desteklerken, bir önceki haftaya göre müşteri sayısının arttığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yayımladığı ek genelge sonrası, 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı, pazar yerleri ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda tüm pazar yerlerinde olduğu gibi İzmir Bornova Semt Pazarı'nda da tedbirler sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, pazar yeri girişinde önlem alıp, maske takmayanları içeri almadı. Pazar yerindeki tezgahların arası açılarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesi sağlandı. Tezgahlardaki ürünlerin, açıkta değil poşetlenerek satılıp, satılmadığı kontrol edildi. Açıkta satış yapan pazarcılar uyarıldı.

Pazarda peynir satan Meriç Başar, pazar esnafının koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere karşısında elinden geleni yaptığını söyledi. Tezgahından alışveriş yapan müşterilerine önce dezenfektan ikram ettiğine dikkati çeken Başar, "Pazara gelen müşterilerimiz de her türlü tedbirini alıyor. Eldivenimizi, maskemizi temin ediyoruz, tezgah arasındaki mesafelere dikkat ediyoruz. Dezenfektanımızı tezgahımızda bulunduruyoruz. Zeytin, kuruyemiş gibi ürünler açık şekilde satılıyordu, poşete girdi. Tedbirler kapsamında biz de peynirlerimizi vakumlayıp, satmaya başladık. Böylelikle ürünlere herhangi bir müşterinin eliyle temas etmesi mümkün değil" dedi.

'TEDBİR SONRASI MÜŞTERİ ARTTI'

Pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu geldikten sonra vatandaşların pazara daha çok gelmeye başladığını vurgulayan Başar, "Alınan tedbirler pazar esnafını sevindirdi. Bu tedbirler alınmasa pazara gelen sayısı az olurdu. Satışlarımız düşerdi. Ancak, pazara gelenler, eskisi gibi çok fazla vakit harcamıyor. İhtiyaçlarını alıp, hemen pazardan çıkıyor" diye konuştu.

'BU TEDBİRLERLE VİRÜSÜ YENECEĞİZ'

Pazarcı Ramazan Bağrıaçık ise, "Keşke bu önlemler daha önce zorunlu hale getirilseydi. Maske ve eldiven koruyucu etken oluyor. Bornova Pazarı çarşamba ve pazar günleri kuruluyor. Çarşamba günü, adeta sinek avladık. Tedbirler açıklandıktan sonra çarşambaya göre iki, üç kat daha fazla kalabalık pazara alışverişe geldi. Bu bizim işlerimize de olumlu yansıdı. Biraz daha tedbirler artarsa esnafın da yüzü gülecek" dedi.

Pazar yerinde eldivensiz ve maskesiz vatandaşın bulunmadığını da belirten Bağrıaçık, "Bu tedbirler devam ettiği sürece virüsü yeneceğiz" diye konuştu.

Pazar alışverişine gelen Emel Övünç de güvenlik güçleri tarafından pazar giriş çıkışlarının kontrol edildiğini vurgulayıp, "Pazara gelenlerin maske ve eldiven kullanımına dikkat etmesi gerekir. Artık maskesiz kimse çıkmıyor. Pazar yerine de almıyorlar zaten. Önlemler gayet iyi" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, İzmir, Güncel
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