Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla pazar yerlerinde alınan tedbirleri açıkladı.

01.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:07
Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı
Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla pazar yerlerinde alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre pazar yerlerinde artık zabıta ve polis memurları görev yapacak.

Abdullah Koç yaptığı açıklamada "İç İşleri Bakanlığımızdan gelen genelgeye istinaden pazar yerlerinde bir takım yeni önlem paketleri alınmıştır. Alınan bu önlem paketleri doğrultusunda pazar yerlerinde yoğunluk devam ettiğinden Covid-19 virüsünün hızla yayılmasını engellemek amacıyla pazar yerlerinde zabıta ile birlikte polis memurlarının da görev alması kararlaştırılmıştır. Pazar yerlerinde yoğunluğun fazla olduğu saatlerde, özellikle pazarın girişlerinde ve çıkışlarında insanların birbirleriyle temasını önlemek amacıyla tıpkı AVM'lerdeki gibi müşteriler pazar yerlerine kademe kademe alınacaktır. Pazarcı esnafımızın eldiven ve maske kullanmaları, tezgahlardaki malları seçtirmemeleri, hijyen kurallarına uymaları ve güvenlik güçlerine yardımcı olmalarını konuya gereken hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur." dedi. - KIRKLARELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Koç, Lüleburgaz, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: Rekortmen dalgıç, 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi - Haber 17:28: SANKO okullarının dört projesi bölge finallerinde - Haber 17:27: Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek - Haber 17:26: Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Haber 17:26: Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler