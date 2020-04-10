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Pazar yerlerine el dezenfektanları koyuldu

çıkışına da el dezenfektanı standı yerleştirdi.

10.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:01
Pazar yerlerine el dezenfektanları koyuldu
çıkışına da el dezenfektanı standı yerleştirdi.

Düzce Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadelesini hemen her alanda ve tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda halkın kişisel hijyenini sağlaması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve üzerinde 'Sağlığınız İçin Ellerinizi Burada Dezenfekte Ediniz ile Sağlığınız İçin 14 Kurala Uyalım' yazılı dezenfektan stantları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar ile il sınırlarında kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, il sınırları içinde bulunan tüm pazar yerlerine el dezenfekte standı koyduklarını ifade ederek, "Halkımızın pazar yerlerine giriş ve çıkışında ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Bilindiği gibi virüs temas yoluyla da geçiyor. Pazar yerlerinde de el teması oldukça fazla bu nedenle vatandaşlarımızın tedbir amaçlı ellerini mutlaka titizlikle dezenfekte etmesini istiyoruz" dediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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