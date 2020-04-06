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Pazar yerlerine sosyal mesafe ayarı

MERSİN'de, koronavirüs önlemleri kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki pazar yerlerinde müşteriler, pazar tezgahlarının önüne çekilen şeritlerin arkasından alışverişini yaptı.

06.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:21
Pazar yerlerine sosyal mesafe ayarı

MERSİN'de, koronavirüs önlemleri kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki pazar yerlerinde müşteriler, pazar tezgahlarının önüne çekilen şeritlerin arkasından alışverişini yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı pazar yerlerinde alınan önlemler Mersin 'de de uygulanmaya başlandı. Merkez Akdeniz ilçesi semt pazarlarında giriş ve çıkışlar 2'ye indirildi. Pazarların girişinde vatandaşlara eldiven, maske ve dezenfektan dağıtılırken, alışverişler şeritlerin arkasından yapıldı. Pazar esnafının tamamı eldiven ve maske takarken, 20 yaşından küçüklerin pazarda olmaması dikkati çekti. Ekiplerle birlikte Güneş Mahallesi'ndeki semt pazarında denetleme yapan Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşlara eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı. Sık sık vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Gültak, pazar esnafını da denetledi.Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, "Koronavirüs salgınına karşı denetimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor.  Pazar yerlerinde eldivensiz ve maskesiz kimsenin girmesine izin vermiyoruz. Hazırladığımız maske ve dezenfektanları dağıtıyoruz. Esnafımızın hepsi kurallara uyuyor. Kurallara uyduğumuz zaman sorun çıkmayacaktır. Mecbur kalmadığımız sürece evden çıkmayalım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akdeniz, Mersin, Güncel
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