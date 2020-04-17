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Pazar yoğunluğuna karşı ekstra tedbir

Pazar yoğunluğuna karşı ekstra tedbirAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşanmaması için ekstra önlemler alındı.

17.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:38
Pazar yoğunluğuna karşı ekstra tedbir
Antalya 'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşanmaması için ekstra önlemler alındı.
Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında pazarlarda oluşan yoğunluğu önlemek için belediyeler bazı mahallelerde 2 gün üst üste pazar kurulmasına, bazılarında da ilçedeki pazar sayısını artırılmasına izin verdi. Yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarlardaki insan yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiği kentte, zabıta ekipleri de hem esnafı hem de vatandaşları sık sık uyardı. Esnaf sayısının azaltılarak tezgahlar arasındaki mesafenin artırıldığı pazarlara girişler tek kapıdan yapıldı.
Pazarda yoğunluğun önlenmesi için içeri girişleri kısıtlayan zabıta ekipleri, kapıda bekleyenlerin de tek sıra halinde sosyal mesafeye uymaları konusunda çağrıda bulundu. Pazara giren vatandaşların eline dezenfektan sıkan zabıta ekipleri, maskelerini çıkarmama uyarısı yaptı. Pazar içerisinde de tezgahları gezen zabıta, vatandaşların sebze ve meyveyi seçmeden almaları, alışveriş yaparken sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Pazar yoğunluğuna karşı ekstra tedbir

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Güncel
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