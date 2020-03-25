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Pazara gelenlerin ateşleri ölçüldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tezgah açan pazar esnafı koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılırken, vatandaşlar ise ateşleri ölçülerek içeri alındı.

25.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:08
Pazara gelenlerin ateşleri ölçüldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tezgah açan pazar esnafı koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılırken, vatandaşlar ise ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede kurulan pazarlarda, esnafı hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı. Önlemler kapsamında kapalı pazar yeri girişlerinde vatandaşlar ise ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri kontrol edildikten sonra içeri alındı. Vatandaşın el dezenfeksiyonu yapabilmesi için ekipler pazarın girişinde hazır bekledi. Pazara gelenlere el dezenfektanı sıkıldı. Ekipler denetimlerin yanı sıra vatandaşları koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendirdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Korkuteli, Güncel

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