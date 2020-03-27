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Pazara girerken ellerini dezenfekte ediyorlar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gece yayınladığı pazar satış yerleriyle ilgili ek genelge kapsamında Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nce pazar yerlerine dezenfekte stantı kurdu.

27.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:05
Pazara girerken ellerini dezenfekte ediyorlar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gece yayınladığı pazar satış yerleriyle ilgili ek genelge kapsamında Kahramanmaraş 'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nce pazar yerlerine dezenfekte stantı kurdu. Pazara gelen vatandaşlar, önce ellerini dezenfekte ediyor sonra alışveriş yapıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genelge üzerine pazar yerlerine gidip Koronavirüs kapsamında tedbirleri artırdı. Tedbirler kapsamında bugün kurulan tüm pazarlar dezenfekte edildi. Daha sonra pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtan ekipler, girişlere de dezenfekte stantı kurdu. Stantta çocuklar da düşünüldü ve onlar için dezenfekte ilacı aşağıya bırakıldı. Pazara gelen vatandaşlar stantlarda önce ellerini dezenfekte ediyor, sonra da pazara girerek alışveriş yapıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye olarak üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlardan da başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin uyarılara dikkat etmelerini isteyen Okay, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar ilçe genelinde devam etmektedir. Şuanda kalabalık ortam olarak gördüğümüz Pazar yerleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada faaliyet gösteren esnaflarımıza ve vatandaşa hijyenik bir hizmet sunması adına eldiven ve maske dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra esnafımızın ve vatandaşlarımızın bilgilenmesi adına broşürler dağıtıyoruz. Yine Pazar yerlerimizin giriş ve çıkışlarında dezenfekte stantları oluşturduk. Vatandaşlarımız giriş ve çıkışlarda kendilerini dezenfekte edebiliyorlar. Ayrıca Pazar yerlerimizin genel dezenfektesi için de ilaçlama işlemlerimiz devam ediyor. Almış olduğumuz bu tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru içindir. Onların bu konuda anlayış göstermeleri de bizlerin aldığı tedbir kadar değerli ve önemlidir. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın kesinlikle çok acil gereksinim haricinde evlerinden çıkmamalarıdır. Yaşlı veya genç fark etmeksizin evlerimizde vakit geçirmeliyiz. Birlikte bu işin üstesinden geleceğimize inancım tamdır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Koronavirüs, Güncel

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