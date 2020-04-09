Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 65 yaş üstü yasağı nedeniyle semt pazarına alınmayan 80 yaşındaki kadın "Kendim görüp alayım" dese de alışverişi zabıta tarafından yapılıp evine götürüldü.

09.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:38

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Malkara ilçesinde kurulan perşembe pazarına pazar arabasıyla gelen 80 yaşındaki kadın, alana girip, alışveriş yapmak istedi.

"GÖRÜP KENDİM ALAYIM"

Yaş sınırı nedeniyle Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından pazar yerine alınmayan yaşlı kadın, "Pazar yerine kadar geldim artık bırakın görüp de alışverişimi yapayım. Hemen şurada evim gideceğim" diye konuştu.

Evinde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının ihtiyaçlarını tek tek not alan ekipler, pazardan alıp, tekrar evine ulaştırdı. Mutluluğunu ifade eden yaşlı kadın, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Zabıta, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Haberler ›› Yaşam ››Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:56: Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 18:51: Cannibal Film Serisinin Oyunu Duyuruldu - Haberler 18:50: Fazla yolcu taşıyan servis aracına ağır ceza - Haberler 18:48: Üzerine inşaat malzemesi düşen kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı - Haberler 18:48: Sanatçı İrfan Gürdal, Kazaklar için internet üzerinden konser verdi - Haberler 18:42: Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti 18:09: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı