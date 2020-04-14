Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

BURDUR'da, salı günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Ekipler, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Burdur 'da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı koronavirüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı. Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe saydı.Vatandaşlar, pazara girmek için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu duruma isyan etti. Ekipler, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.