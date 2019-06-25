Pazarcı cinayeti sanıkları hakim karşısında

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür'ün (33) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Hür yaşamını yitirirken, polis cinayet zanlısının peşine düştü. Soruşturma sonunda olayın şüphelileri Bahattin M., eşi F.M. ve Ömer V. yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bahattin M. ve Ömer V., 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

'KİRALIK KATİL TUTTU' İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Şüpheli Bahattin M., eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin M., cinayet planı yaptı. Ev ve işyeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer V. ile bir araya gelen Bahattin M., miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer V.'ten Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer V., bu teklifi kabul ederken, Bahattin M. da eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü eşi Bahattin M.'a gösterdi. Bahattin M., eşini eve bıraktıktan sonra Ömer V.'e haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer V., pazar içerisinde takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer V. kaçtı."

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Bahattin M. ve Ömer V., tutuksuz sanık F.M., öldürülen Hür'ün yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. İddianamede üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen F.M. ile eşi Bahattin M. suçsuz olduklarını öne sürdü. Mehmet Hür ile mahallelerindeki kasap dükkanında tanıştıklarını kaydeden F.M., "Eşimle aramın açık olduğu bir dönemdi. O bana kullanmadığı bir telefon verdi. Ben de bu dönemde kendisiyle telefondan görüşmeye başladım. Bunun dışında aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Biz arkadaş gibi sohbet ediyorduk. Olay günü pazara eşim, ben ve kızım gittik. Ben dişimden rahatsız olduğum için arabada kaldım. Kızım ve eşim pazara gittiler ve yaklaşık 10 dakika sonra geldiler. Fazla bir pazar ihtiyacımız yoktu. Ömer V.'yi ise tanıyorum. Kendisi mahallemizde esnaftır. Fazla samimiyetimiz yok. Eşim ve Mehmet Hür'le kesinlikle tanışmıyor. Bu suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi. F.M., Mehmet Hür'ün öldüğünü aynı gün televizyondan öğrendiğini söyledi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Olay günü eşi ve kızıyla pazara gittiğini ifade eden Bahattin M., ardından onları eve bıraktığını söyledi. Ömer V.'yi mahalleden tanıdığını kaydeden Bahattin M., "Ömer'e çay içmeye gittim. Ben kimseyi takip ettirmedim. Mehmet Hür'ü tanımıyorum" diye konuştu. Eşi F.M.'nin yaklaşık 5 kez evden kaçtığını vurgulayan Bahattin M., "Eşimi İzmir'e gönderecektim. Çantasına poğaça koyarken telefon olduğunu fark ettim. Telefonda yaptığım incelemede bir sosyal mecrada arkadaş grubu olduğunu gördüm. Bu kişileri aradığımda hep erkekler çıktı. Onları eşimin psikolojik sorunları olduğu konusunda uyaracaktım" diye konuştu.

Ömer V. ise bu konuda üzgün olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden Mehmet Hür'ün burada bulunan yakınlarına Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu konuyla alakam yok. Ben 4 çocuk babası, emekçi bir insanım. Üzerime atılan suçları asla kabul etmiyorum. Bahattin M. ile aramızdaki ilişki müşteri-esnaf ilişkisidir. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Öldürülen Hür'ün yakınları ise çocukların yetim kaldığını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Tanıklardan biri Mehmet Hür'ün babasının arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Olay günü Mehmet Hür'ü pazarda gördüm. Ayaküstü sohbet ettik. Mehmet Hür bana evli bir kadınla 5-6 ay beraber olduğunu, kadının eşiyle birlikte olay günü yanından geçtiğini ve eşinin dik dik ona baktığını söyledi. Ben de ona 'Hava kararmadan evine git Mehmet' dedim. Ondan sonra da cinayet işlenmiş" ifadelerini kullandı. Tanıklardan 2'si Ömer V.'yi, 1'i ise Bahattin M.'yi işaret ederek, Mehmet Hür'e ateş eden kişiye benzediğini söyledi. Sanık avukatları ise tanıkların teşhisini kabul etmediklerini belirtti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

- Antalya

Kaynak: DHA