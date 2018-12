Pazarcı Esnafı, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:11



MARDİN (AA) – Mardin 'in merkez Artuklu ilçesinde pazarcı esnafı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.13 Mart Mahallesi'nde pazar kuran esnaf, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyerek beğendiklerine oy verdi.Esnaf, yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde "Çizgide müdahale", haber kategorisinde de "Direnişe engel yok" fotoğraflarını seçti.Muhammet Kartal da "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok " fotoğrafına oy vererek "Vatan hiçbir şeye değişilmez. Bu fotoğrafta bir insanın ne durumda olursa olsun vatanını her zaman koruması gerektiğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.Pazarcı Muhammed Olgaç fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, yaşam kategorisinde İlhami Çetin 'in çektiği Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde yanan evi sonrası kedisine sarılan Ali Meşe 'nin yer aldığı "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı seçti. Aydın Karabulut da spor kategorisinde Berk Özkan'ın Beşiktaş- Fenerbahçe maçında çektiği "Çizgide müdahale" fotoğrafına oy verdi.