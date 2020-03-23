Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Pazar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

23.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:50
Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Pazar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Bilecik'te her hafta pazar günü Ertuğrulgazi Mahallesine kurulan ve köylü pazarı diye de adlandırılan Pazar Pazarı'nda esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin vatandaşları dinleyerek talep ve görüşlerini aldı. Bilecik Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşların yanında yer almaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin "Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın Korona virüsten korumak amacıyla ekiplerimiz şehrimizin dört bir köşesinde çalışıyor. Biz de vatandaşlarımızı ziyaret etmek hem de esnafımıza kolaylıklar dilemek için ziyaret ettik ve maske dağıttık. Belediye olarak bu salgından vatandaşlarımızı en az derecede zarar görmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar da Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

AVCILAR'DA HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEKİ ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ MASKE DİKİMİNE BAŞLADI - Haber Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi - Haber İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi. - Haber Kırklareli Valiliği: "Dereköy Sınır Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkışlarına açık olduğu yönündeki... - Haber Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin
Loading