Pazarcı Esnafı Kaman'a Dert Yandı

Kaman programları çerçevesinde Perşemde pazarını gezdi hem esnafı hemde vatandaşları dinledi.fın sorunlarını dinledi vatandaşlarlada dertleşti.

Kocaeli'yi karış karış gezmeye devam eden Millet İttifak'ının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman Perşembe pazarını gezdi, esnafı dinledi. Halkın ve Esnaf'ın yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaman burada pazarcının sıkıntısını yerinde inceledi. Pazarcı esnafı başkan Kaman'a özellikle başka illlerden esnafa yer verildiği ve Kocaeli'li pazarcının pazarda yer bulamadığını bundan dolayı çok müzdarip olduklarını kaydettiler. Esnaf ayrıca fiyatların pahalılığının kendilerinden kaynaklanmadığını ancak vatandaşların hep kendilerine dert yandığını kaydederek kendilerininde hayat pahalılığından müzdarip olduklarını belirttiler. Pazar gezisinde Dr. Kaman'da göreve gelmeleri halinde öncelikli olarak pazarcıların sıkıntılarını çözeceklerinin sözünü verdi.

Kaynak: Bültenler