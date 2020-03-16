Pazarcı esnafına eldiven ve maske
Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıyor.
16.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:39
Kahramanmaraş 'ta Onikişubat Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kahramanmaraş'ta da önlemler alınıyor. Önlemler kapsamında, Onikişubat Belediyesi Piri Reis Mahallesi'ndeki sabit pazar yerinde esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.
Pazarcı esnafına maske eldiven ve maske dağıttıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, ilçedeki bütün pazarcı esnafına maske ve eldivenlerin belediye tarafından dağıtılacağını ifade etti.
Sabit pazar yerlerinin öncesi ve sonrasında dezenfektasyonunun da yapıldığını söyleyen Ünsal, "Pazarcı esnaflarımıza farkındalık olsun diye eldiven ve maske dağıtıyoruz. Her birimiz kendi üzerimize düşeni yerine getirirsek bu salgını daha çabuk atlatırız. Pazarcı esnaflarımızın her gittiği yerlere gidip onlara kişisel hijyen malzemelerini dağıtacağız. Aynı zamanda pazarcılarımıza da bilinçlendirme yapıyoruz. Bugün burada 150 esnafımız var, bunu bütün pazar yerlerinde uygulayacağız" ifadesini kullandı.
Pazarcı esnafı Ali Bağcı ise, "Malum buralar kapalı ve her türlü insan geliyor. Alınan önlemler çok yerinde" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kahramanmaraş'ta da önlemler alınıyor. Önlemler kapsamında, Onikişubat Belediyesi Piri Reis Mahallesi'ndeki sabit pazar yerinde esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.
Pazarcı esnafına maske eldiven ve maske dağıttıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, ilçedeki bütün pazarcı esnafına maske ve eldivenlerin belediye tarafından dağıtılacağını ifade etti.
Sabit pazar yerlerinin öncesi ve sonrasında dezenfektasyonunun da yapıldığını söyleyen Ünsal, "Pazarcı esnaflarımıza farkındalık olsun diye eldiven ve maske dağıtıyoruz. Her birimiz kendi üzerimize düşeni yerine getirirsek bu salgını daha çabuk atlatırız. Pazarcı esnaflarımızın her gittiği yerlere gidip onlara kişisel hijyen malzemelerini dağıtacağız. Aynı zamanda pazarcılarımıza da bilinçlendirme yapıyoruz. Bugün burada 150 esnafımız var, bunu bütün pazar yerlerinde uygulayacağız" ifadesini kullandı.
Pazarcı esnafı Ali Bağcı ise, "Malum buralar kapalı ve her türlü insan geliyor. Alınan önlemler çok yerinde" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş, Onikişubat, Ali Ünsal, Güncel
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