Pazarcı esnafından Başkan Işık'a pankartlı teşekkür

Kütahya Çarşamba pazarında bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık'a, Pazarcı esnafı verdiği hizmetlerden dolayı pankart asarak teşekkür etti.

Pazarcı esnafından Başkan Işık'a pankartlı teşekkür
20.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:48

Kütahya Çarşamba pazarında bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık'a, Pazarcı esnafı verdiği hizmetlerden dolayı pankart asarak teşekkür etti.


İncelemeler esnasında vatandaşların ve pazar esnafınının yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Işık'a, Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ile pazar esnafı, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ücretsiz olarak temassız ateş ölçer, dezenfektan ve maske desteği sağlayan, yürütülen başarılı çalışmalar ve desteklerinden dolayı pankart asarak teşekkür ettiler.


Ziyarette Oda Başkanı Hakan Akdaş ile pazar esnafına işlerinde kolaylıklar dileyen Işık, Kütahya Belediyesi olarak esnafların her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alim Işık, Çarşamba, Kütahya, Güncel, Haber

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