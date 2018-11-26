Pazarcı Esnafından Belediye Önünde Protesto

İzmirli bir grup esnaf, pazar yerinin hizmete alınamaması nedeniyle Bayraklı
Belediyesine tepki gösterdi.
Sevgi yolu girişinden Bayraklı Belediyesine kadar ellerinde vergi levhaları ve dövizlerle yürüyen pazarcılar, "Hak, hukuk, adalet hani nerede?" sloganları attı. Pazarcı belgelerini ve vergi levhalarını gösteren pazarcılar, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ
'a istifa çağrısı yaptı.
Grup adına açıklama yapan Faysal Acar, Özkanlar Pazaryeri
'nin mahkeme kararıyla kapatılması sonrası yeni bir yer gösterilmediği için mağdur olan 860 pazarcının sorununun yaklaşık 11 aydır çözülemediğini söyledi.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın, sorunun baş mimarı olduğunu ileri süren Acar, "Yaklaşık 20 gün önce İzmir Valisi Erol Ayyıldız
ile görüştük. İzmir Valiliği
ve Kaymakamlığımız aracılığıyla Bayraklı Belediyesine bir yazı gönderilerek geçici tahsisle milli eğitim alanına pazarın kurulabileceği bildirildi. Esnaf birliğimiz de pazarın kurulumuna bir bütçe ayırarak destek vereceğini belirtmişti ancak Bayraklı Belediyesi 'Benim bütçem yok, ben bu pazarın yerini yapamam' diye talebi reddetti." dedi.
Siyasi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Acar, olumlu bir cevap beklerken yeniden hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.
Mağdur olan esnafın ekmeğinin peşinde olduğunu vurgulayan Acar, "Bu pazarın yeni modern kapalı bir alana taşıması için Bayraklı Belediyesine bildirim yapılmıştı. Görevde geçen 5 yılda Hasan Karabağ hiçbir çalışma yapmadı. Bir de şimdi basın kuruluşlarına çıkıp, 'bunlar esnaf ise ben siyaseti bırakacağım' dedi. Bunların bir tanesi dahi esnaf değilse biz haksızız. Bunların hepsi vergi tabelası ve esnaf belgesi olan pazarcılardır. Bunun aksini kimse ispat edemez." diye konuştu.
Belediye önünde toplanan pazarcılar, polisin uyarısı sonrası dağıldı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:20