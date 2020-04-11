Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı

Amasya'nın Suluova ilçesinde pazarcı esnafı Arıkan Esen, evlilik yıl dönümü için kullanmayı planladığı parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

11.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:08
Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı
Amasya 'nın Suluova ilçesinde pazarcı esnafı Arıkan Esen, evlilik yıl dönümü için kullanmayı planladığı parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.
Orta Mahalle'de cumartesi günü kurulan semt pazarında pazarcılık yapan Esen tarafından oluşturulan ve üzerinde "İhtiyaç sahipleri bu tezgahtan ücretsiz alabilirler" yazısı bulunan tezgahta poşetlenmiş halde patates, domates, salatalık, elma gibi çeşitli meyve ve sebzeler bulunuyor.
İhtiyaç sahipleri, tezgahtan ücretsiz olarak istedikleri kadar ürün alıp evlerine götürebiliyor.
İlçede 35 yıldır pazarcılık yapan Arıkan Esen, AA muhabirine, 10 Nisan'da evliliğinin 17'nci yılını kutladığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterdiğini belirten Esen, bu sırada aile hayatı ile sağlıklı olmanın önemini daha iyi kavradıklarını vurguladı.
İhtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğini dile getiren Esen, şöyle devam etti:
"Evlilik yıl dönümü için harcayacağım parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı düşündüm. Türkiye 'de salgın nedeniyle işine gidemeyen arkadaşlara bir esnaf olarak yardım etmek istedim. Devletimiz yardım ediyor ama ben de elimden geldiği kadar katkım olmasını istedim. İşine gidemeyen, bakıma muhtaç arkadaşlara elimden geldiği kadar birer poşet sebze meyve yaptım, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı da desteklediğini vurgulayan Esen, "Geçmişte de böyle bir süreçten geçtik. Elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olduk. Biz, birbirimize yeteriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Türkiye için her şey yapmaya hazırız." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı da Esen'i duyarlı davranışından dolayı kutlayarak, "Bu süreci beraber atlatacağız inşallah. Devletimiz, Suluova Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu'muzun yaptığı çalışmalar halen devam etmekte. Bu süreçte duyarlı vatandaşlarımızdan da destek almaktayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suluova, Türkiye, Amasya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Haberler ›› Güncel ››Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: Muş'ta vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 15:39: Sokakta yaşayan vatandaş uzun ikna sonucu otele yerleştirildi - Haber 15:39: Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - HATAY/KAYSERİ/DİYARBAKIR/ - Haber 15:38: Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı - Haber 15:38: Bursa'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler