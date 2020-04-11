Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı

Amasya'nın Suluova ilçesinde pazarcı esnafı Arıkan Esen, evlilik yıl dönümü için kullanmayı planladığı parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

11.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:42
Amasya 'nın Suluova ilçesinde pazarcı esnafı Arıkan Esen, evlilik yıl dönümü için kullanmayı planladığı parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.
Orta Mahalle'de cumartesi günü kurulan semt pazarında pazarcılık yapan Esen tarafından oluşturulan ve üzerinde "İhtiyaç sahipleri bu tezgahtan ücretsiz alabilirler" yazısı bulunan tezgahta poşetlenmiş halde patates, domates, salatalık, elma gibi çeşitli meyve ve sebzeler bulunuyor.
İhtiyaç sahipleri, tezgahtan ücretsiz olarak istedikleri kadar ürün alıp evlerine götürebiliyor.
İlçede 35 yıldır pazarcılık yapan Arıkan Esen, AA muhabirine, 10 Nisan'da evliliğinin 17'nci yılını kutladığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterdiğini belirten Esen, bu sırada aile hayatı ile sağlıklı olmanın önemini daha iyi kavradıklarını vurguladı.
İhtiyaç sahiplerine yardım etmek istediğini dile getiren Esen, şöyle devam etti:
"Evlilik yıl dönümü için harcayacağım parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı düşündüm. Türkiye 'de salgın nedeniyle işine gidemeyen arkadaşlara bir esnaf olarak yardım etmek istedim. Devletimiz yardım ediyor ama ben de elimden geldiği kadar katkım olmasını istedim. İşine gidemeyen, bakıma muhtaç arkadaşlara elimden geldiği kadar birer poşet sebze meyve yaptım, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı da desteklediğini vurgulayan Esen, "Geçmişte de böyle bir süreçten geçtik. Elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olduk. Biz, birbirimize yeteriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Türkiye için her şey yapmaya hazırız." dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı da Esen'i duyarlı davranışından dolayı kutlayarak, "Bu süreci beraber atlatacağız inşallah. Devletimiz, Suluova Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu'muzun yaptığı çalışmalar halen devam etmekte. Bu süreçte duyarlı vatandaşlarımızdan da destek almaktayız." ifadesini kullandı. Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı

Kaynak: AA

Etiketler: Suluova, Türkiye, Amasya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Pazarcı esnafından evlilik yıl dönümü için kullanacağı parayla ihtiyaç sahiplerine yardım tezgahı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:17: Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim - Haber 17:16: Kızılay Esenler'de ekmeği vatandaşın kapısına götürdü - Haber 17:15: Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone destekli denetim - Haber 17:15: Sokağa çıkma yasağının ilk günü Siverek'te caddeler boş kaldı - Haber 17:15: Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber