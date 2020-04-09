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Pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine destek

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, pazarcı esnafı olarak Türkiye genelinde kurulan pazar yerlerinin giriş-çıkış noktalarında, ihtiyaç sahipleri için paketli sebze ve meyvelerin olduğu...

09.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:49
Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, pazarcı esnafı olarak Türkiye genelinde kurulan pazar yerlerinin giriş-çıkış noktalarında, ihtiyaç sahipleri için paketli sebze ve meyvelerin olduğu özel sergiler açmaya başladıklarını bildirdi.
Karaca, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na tüm pazarcıların SMS atarak destek vereceklerini söyledi.
Kendilerinin de bu salgın döneminde ihtiyacı olanlara imkanları doğrultusunda destek sağlamak istediklerini belirten Karaca, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu kampanyasını örnek aldık, biz de pazarcı esnafı olarak Türkiye genelinde kurulan pazar yerlerinin giriş-çıkış noktalarında ihtiyaç sahiplerine paketlenmiş halde sebze ve meyve verebilmek için özel tezgah açmaya, sergi açmaya başladık." dedi.
Karaca, ilk uygulamayı Ankara'nın Polatlı ilçesinde kurulan pazarda başlattıklarını, Türkiye genelindeki oda ve teşkilatlara yazı göndererek, salgın bitinceye kadar ülkede kurulan tüm pazarların giriş-çıkış noktalarında sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini kaydetti.
İhtiyaç sahipleri, belirlenen noktalarda ücretsiz olarak paketlenmiş sebze ve meyve alabiliyor. Pazarcı esnafından ihtiyaç sahiplerine destek

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Karaca, Türkiye, Güncel
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