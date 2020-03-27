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Pazarcı esnafından ilginç pankart

Pazarcı esnafından ilginç pankart Pazarcı esnafı korona virüse karşı öyle bir pankart yazdı ki görenler bir daha baktı.

27.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:16
Pazarcı esnafından ilginç pankart
EDİRNE - Pazarcı esnafı korona virüse karşı öyle bir pankart yazdı ki görenler bir daha baktı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir pazarcı esnafının tezgahında bulunan pankartı gören vatandaşlar dönüp pankarta bir daha baktı. Pankartta "Allah vermiş pırasa, hiç yenir mi yarasa! Zıkkımın kökünü yiyesiceler, bak çöktü piyasa!" yazısı tebessüme neden oldu. Uzunköprü'de her hafta kurulan Perşembe pazarında sebze satan ve korona virüsüne karşı "Allah vermiş pırasa yenir mi hiç yarasa" sloganıyla pazarın maskotu oldu. Ersin fincancı; "Ben pazarcı Ersin Fincancı olarak korona virüsüne karşı yeşillik öneriyorum. Pırasa virüse karşı çok etkilidir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur. Yemelerini tavsiye ederim. Evden çıkmasınlar yaşlılarımız özellikle evden çıkmasınlar yaşlılar lütfen evden çıkmasın" dedi. İlginç pankart hakkında açıklamalarda bulunan pazarcı esnafı Ersin Fincancı, pankartı görenlerin dönüp bir daha baktığını söyleyerek vatandaşların tebessüm ettiğini ifade etti. Pazarcı esnafından ilginç pankart

Kaynak: İHA

Etiketler: Uzunköprü, Genel

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Pazarcı esnafından ilginç pankart

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