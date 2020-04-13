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Pazarcı esnafından örnek davranış

Malatya'da sebze meyve pazarındaki esnafların desteği ile toplanan ürünler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

13.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:50
Pazarcı esnafından örnek davranış
Malatya 'da sebze meyve pazarındaki esnafların desteği ile toplanan ürünler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçilen bugünlerde Malatya'da pazar esnafı da 'Biz bize yeteriz' diyerek elini taşın altına koydu. Esnaf İrfan Yılmaz'ın başlattığı kampanya ile birçok pazarcı esnafı tarafından bağışlanan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Salgın nedeniyle birçok iş yerinin kapalı olduğunu belirten Yılmaz, "Biz de ihtiyaç sahipleri için arkadaşlar ile bir araya gelerek böyle bir kampanya başlattık. Biz bize yeteriz kampanyasına Malatya'da esnaflar olarak destek veriyoruz" dedi.

Pazarcı esnafından topladıkları meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyleyen Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız ise esnafın milletin yanında olduğunu dile getirerek meyve sebze grubuyla ilgilenen esnafların kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Ürünleri poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine verdiklerini belirten Yıldız, yardım kampanyasını desteklediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İrfan Yılmaz, Malatya, Güncel
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