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Pazarcı kadın yanından ayırmadığı köpeğini battaniyeyle ısıtıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazarcılık yapan Selver Kulaksız, yanından ayırmadığı 6 yaşındaki "Duman" isimli köpeği üşümemesi amacıyla battaniyeye sarıyor.

08.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:04Pazarcı kadın yanından ayırmadığı köpeğini battaniyeyle ısıtıyor
'in ilçesinde pazarcılık yapan Selver Kulaksız, yanından ayırmadığı 6 yaşındaki "Duman" isimli köpeği üşümemesi amacıyla battaniyeye sarıyor.
Edremit Körfezi'ndeki semt pazarlarında çocuk kıyafetleri satarak geçimini sağlayan Kulaksız, evde bırakacak kimsesi olmadığı için köpeğini gittiği her yere yanında götürüyor. Kulaksız'ın pazar yerindeki esnaf arkadaşları, zaman zaman köpeği iş yerlerine alarak ısınmasına yardımcı oluyor.
Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havalarda köpeğinin üşüdüğünü söyledi. Köpeği bırakacak kimse olmadığını belirten Kulaksız, "Her yere birlikte gidiyoruz. Bütün pazarları dolaşıyoruz. Onu yanımda getirmek zorundayım çünkü evde hiç kimse yok. Yemeğini veren kimse yok. Hava çok soğuk olduğu için kızıma mont giydirip battaniyeye sardım." diye konuştu.

Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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