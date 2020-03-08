Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi
Sinop'ta, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.
08.03.2020 12:28
Sinop 'ta, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Pazarcı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmayı sürdürdü.
Zeytinlik Mahallesi'nde her hafta pazar günleri kurulan Aşiyan Pazarı'na, merkez köylerdeki bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri satmak için gelen kadınlar güne tezgahlarını kurarak başladı.
Bereketli bir gün dileğiyle işe koyulan kadınlar, ekmeklerini kazanmak için her gün çalışmaları gerektiğini söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece adını duyduklarını belirten kadınlar, "Bizim amacımız her hafta yetiştirdiğimiz sebze ve meyvelerin pazarda satışını yaparak evimizi geçindirebilmek. Bizim için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü böyle geçiyor. Yine de kadınlarımızın günü kutlu olsun." ifadesinde bulundular.
Pazarcı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmayı sürdürdü.
Zeytinlik Mahallesi'nde her hafta pazar günleri kurulan Aşiyan Pazarı'na, merkez köylerdeki bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri satmak için gelen kadınlar güne tezgahlarını kurarak başladı.
Bereketli bir gün dileğiyle işe koyulan kadınlar, ekmeklerini kazanmak için her gün çalışmaları gerektiğini söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece adını duyduklarını belirten kadınlar, "Bizim amacımız her hafta yetiştirdiğimiz sebze ve meyvelerin pazarda satışını yaparak evimizi geçindirebilmek. Bizim için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü böyle geçiyor. Yine de kadınlarımızın günü kutlu olsun." ifadesinde bulundular.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Pazarcı kadınların 8 Mart mesaisi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Zeytinlik, Sinop, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti