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Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Malatya'da pazarcılar soğuk nedeniyle tezgah açmadı.

09.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:05Pazarcı soğukta tezgah açmadı
'da pazarcılar soğuk nedeniyle tezgah açmadı.

Aşırı soğukların yaşandığı Malatya'da Pazar günleri Niyazi Mısri Caddesinde açılan Pazar, sönük geçti. Birçok pazarcı aşırı soğuk nedeniyle tezgahını açmadı.

Malatya Sebze ve Meyve Pazarında da bazı esnafların bugün tezgah açmadıkları görüldü.

Bu arada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiyle göre, aşırı soğuklar Pazartesi ve Salı günü de bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, "Malatya'da Pazartesi ve Salı günleri hava parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise en az eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor" dediler.

Hissedilir hava sıcaklığının ise bazı ilçelerde eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini söyleyen Meteoroloji yetkilileri, Çarşamba günü Malatya ve civarında kar yağışının beklendiğini, kar yağışı ile birlikte aşırı soğukların giderek, mevsim normallerinde sıcaklık beklediklerini kaydettiler. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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