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Pazarcı whatsapp sipariş hattı kurdu

Pazarcı whatsapp sipariş hattı kurdu Pazar esnafı korona virüse kendi imkanlarıyla savaş açtı Evden çıkmayanların siparişlerini evlerine kadar götürdü Sadece kendi mallarını değil, istenilen her siparişi götüren pazarcı büyük alkış aldı Bursa'da 30 yıldır pazarlarda esnaflık yapan Ercan...

11.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:10
Pazarcı whatsapp sipariş hattı kurdu
Pazar esnafı korona virüse kendi imkanlarıyla savaş açtı
Evden çıkmayanların siparişlerini evlerine kadar götürdü
Sadece kendi mallarını değil, istenilen her siparişi götüren pazarcı büyük alkış aldı
BURSA - Bursa 'da 30 yıldır pazarlarda esnaflık yapan Ercan Yıldırım, koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayanlara yardımcı oluyor. Whatsapp sipariş hattı kuran Yıldırım, kendi meyve tezgahının haricinde pazardan istenilen bütün ürünleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.
Bursa'da 30 yıldır pazarlarda esnaflık yapan Ercan Yıldırım, koronavirüse kendi imkanlarıyla savaş açtı. Evden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Yıldırım, çıktığı pazarların mahalle muhtarlarıyla irtibata geçti. Mahalleliye telefon numarasının duyurulmasını isteyen Yıldırım, whatsapp sipariş hattı ile gelen talepleri herkesin evlerine kadar götürmeye başladı.
Kısa sürede pazara çıktığı mahallelerde sipariş yoğunluğu ile karşılaşan Yıldırım, sadece kendi tezgahındakileri değil, pazardaki diğer ürünleri de evden çıkamayanların kapısına kadar götürüyor. Vatandaşların duasını alan Yıldırım, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma böyle bir şey geldi. Umarım vatandaşlarımıza yardımcı olabiliyorumdur. Bizlere dua etsinler yeter. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız" dedi.
Yetkilerin uyarılarını dikkate aldıklarını belirten vatandaşlar, siparişlerini kapılarına kadar getiren esnafa teşekkür etti.
23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar, esnafı tebrik ederek, "Mahalle sakinlerimizin kapısına kadar istenilen ürünleri götüren Ercan Beye teşekkür ediyorum. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hep birlikte bugünleri atlatacağız" diye konuştu. Pazarcı whatsapp sipariş hattı kurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Whatsapp, Bursa, Genel
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