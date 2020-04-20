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Pazarcık Belediyesi, vatandaşlara maske dağıttı

Pazarcık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

20.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:11
Pazarcık Belediyesi, vatandaşlara maske dağıttı
Pazarcık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüse karşı olağanüstü önlemler aldıklarını ve mücadeleye de aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve önerileri ile ülke genelinde virüse karşı olağanüstü önlemler alındığını belirten Yılmazcan, Bilim Kurulunun tavsiyelerine ise Pazarcık halkının uymaya devam ettiğini ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı olan 65 üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Çalışmak zorunda olan hemşehrilerimizin ise yardımına koşuyoruz. İlçemizin belirli noktalarında stant kurduk, stantta belediye görevlilerimiz vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyor. Biz o kadar büyük bir devletiz ki, gelişmiş ülkelerin sağlık çalışanları maskelere ulaşmada zorluk yaşarken, devletimiz vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor." dedi.
Yılmazcan, esnafları da ziyaret ederek maske verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Yılmazcan, Pazarcık, Güncel
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