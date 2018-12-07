Pazarcık
polisinden fuhuş operasyonu: 4 kişi tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler ilçe genelinde fuhuş operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş yapan bayanlar tek tek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda " Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 62 yaşındaki Ali K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer şüphelilerden 32 yaşındaki Mehmet Yılmaz
A. 31 yaşındaki Ali K. 38 yaşındaki İbrahim B. ve 29 yaşındaki Murat K. sevk edildikleri Adliyede Pazarcık sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Tutuklanan 4 şüpheli cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş,Pazarcık
07 Aralık 2018 Cuma 23:34