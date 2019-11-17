Pazarcık'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konulu panel düzenlendi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçe müftülüğünce bir tesiste düzenlenen etkinlikte, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Hz. Peygamberin sünnetine sımsıkı sarılmaya ve onun özlü mesajlarının insanlığın huzuru için hayatın merkezine alınarak uygulanmasına bugün insanlığın her zamankinden daha fazla muhtaç olduğuna dikkat çeken Yılmazcan, insanlık problemlerinin çözümünü Kura'nda ve sünnette aranması gerektiğini söyledi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç ise Kahramanmaraş'ta göreve başladığı günden bu yana Pazarcık ilçesinde yapılan Mevlid-i Nebi Programlarına katıldığını, burada gördüğü birlikteliğin de dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Yaşadığımız dünyada çok sıkıntılar vardır. Sıkıntıları ortadan kaldırmak için birbirimizi sevmeliyiz. Allah insanları içinde bulunduğumuz zulümden, kötü günlerden bu güzellikler sayesinde inşallah en kısa zamanda kurtaracaktır." ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Ahmet Sevinç de Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda toplumun acil ihtiyaç duyduğu bir konuyu gündeme taşıyıp, onu Kur'an ve sünnet çerçevesinde topluma yansıttığını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın da selamlama konuşması yaptığı etkinlikte, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Şehitkamil Müftüsü Feyyaz İdin de aile hakkında konuşma yaptı.

Hafızlar Mustafa Avni Çelik ile Hafız Bekir Kurt Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığı programda, katılımcılara gül hediye edildi.

Kaynak: AA