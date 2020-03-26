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Pazarcılar meyve ve sebzelere el değdirmiyor

Pazarcılar meyve ve sebzelere el değdirmiyor Müşterilerin bir metre kuralına uymasını isteyen pazarcı esnafı eldiven ve maske takmayı da ihmal etmiyor Korana virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Afyon'daki pazarcılar meyve ve sebzelerin çıplak elle seçilmesine izin vermiyor.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:05
Pazarcılar meyve ve sebzelere el değdirmiyor
Müşterilerin bir metre kuralına uymasını isteyen pazarcı esnafı eldiven ve maske takmayı da ihmal etmiyor
AFYONKARAHİSAR - Korana virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Afyon 'daki pazarcılar meyve ve sebzelerin çıplak elle seçilmesine izin vermiyor.
Afyonkarahisar'da Korona virüs nedeniyle pazarlara olan ilgi bir hayli düşerken, esnaf ise Koran virüs tedbirleri arttırdı. Müşterilerin bir metre kuralına uymasını isteyen pazarcı esnafı eldiven ve maske takmayı da ihmal etmedi. Özellikle pazar alışverişinin alışıla gelmiş yöntemlerinden olan seçmece usulü de esnaf tarafından Koran virüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Vatandaşlar beğendikleri meyve ve sebzeleri dokunmadan alırken, esnaf ise ısrar eden müşterilerine ise eldiven verdiklerini belirtti.
Koran virüs tedbirlerine uyduklarını belirten pazarcı esnafı, mümkün olduğunca eldiven ve maske taktıklarını ifade ettiler. Müşterilerin ürünlere dokunmasına müsaade etmediklerini belirten esnaf, çok ısrar eden olursa eldiven vererek meyve sebzeleri seçmelerine müsaade ettiklerini kaydettiler. Pazarcı esnafı ayrıca pazarlara olun rağbetin yarı yarıya düştüğünü belirterek, fiyatlarda ise bir değişiklik olmadığının altını çizdiler.
Ayrıca pazarda Koran virüs nedeniyle soğan, sarımsak ve portakalın fiyatları artarken, diğer meyve ve sebzelerin ise fiyatlarında bir değişiklik olmadığı gözlendi. Pazarcılar meyve ve sebzelere el değdirmiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Genel

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Pazarcılar meyve ve sebzelere el değdirmiyor

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