Pazarcılar Odası Başkanı Hasır: "Amacımız ucuz ve sağlıklı sebze-meyveyi vatandaşa ulaştırmak"
Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, vatandaşlara ucuz ve sağlıklı sebze-meyveyi ulaştırmak için pazarların açık olduğunu söyledi.
16.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:50
Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, vatandaşlara ucuz ve sağlıklı sebze-meyveyi ulaştırmak için pazarların açık olduğunu söyledi.
Hasır, Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı ve pazar günleri açılan doğal ürünler pazarının tedbir amaçlı kapatıldığını hatırlatarak, vatandaşların gıda ihtiyacının karşılandığı pazarların açık olduğunu ve gerekli hijyen önlemlerinin alındığını ifade etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda önlemlerini alındığını dile getiren Hasır, "Kentimizde pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri kurulan sebze-meyve pazarlarımız açık. İnsanlarımızda tüm pazarların kapatıldığı yönde yanlış bir izlenim var. Bundan dolayı pazarda az sayıda insan var." dedi.
Sebze-meyve pazarlarının ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşmada önemli olduğunu dile getiren Hasır, şöyle devam etti:
"İnsanların bu hastalığa yakalanmaması için bol bol sebze ve meyveye ihtiyacı var. Vitamin elde etmek için sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Bunlar tüketilmezse her türlü hastalık görülebilir. Aynı zamanda pazarlarda her şey çok ucuza satılıyor. Örneğin pazarda 3 lira olan portakal ve elma marketlerde 10 liradan satılıyor. Amacımız ucuz ve sağlıklı sebze-meyveyi vatandaşa ulaştırmak."
Hasır, Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı ve pazar günleri açılan doğal ürünler pazarının tedbir amaçlı kapatıldığını hatırlatarak, vatandaşların gıda ihtiyacının karşılandığı pazarların açık olduğunu ve gerekli hijyen önlemlerinin alındığını ifade etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda önlemlerini alındığını dile getiren Hasır, "Kentimizde pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri kurulan sebze-meyve pazarlarımız açık. İnsanlarımızda tüm pazarların kapatıldığı yönde yanlış bir izlenim var. Bundan dolayı pazarda az sayıda insan var." dedi.
Sebze-meyve pazarlarının ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşmada önemli olduğunu dile getiren Hasır, şöyle devam etti:
"İnsanların bu hastalığa yakalanmaması için bol bol sebze ve meyveye ihtiyacı var. Vitamin elde etmek için sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Bunlar tüketilmezse her türlü hastalık görülebilir. Aynı zamanda pazarlarda her şey çok ucuza satılıyor. Örneğin pazarda 3 lira olan portakal ve elma marketlerde 10 liradan satılıyor. Amacımız ucuz ve sağlıklı sebze-meyveyi vatandaşa ulaştırmak."
Kaynak: AA
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