Pazarcılar Odası Başkanı Özmen'den Rektör Aktekin'e ziyaret

Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Pazarcılar Odası Başkanı Özmen'den Rektör Aktekin'e ziyaret
09.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:22
Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret eden Oda Başkanı Selim Özmen, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Başkan Özmen'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Aktekin, kendileriyle bir süre görüştü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Semih Aktekin, Nevşehir, Rektör, Selim, Güncel, Haber

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