Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazarcılar poşetler dolusu sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Pazarcılar poşetler dolusu sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı Edirneli pazarcılar, tıpkı yoksullara yaptığı yardımlarla tanınan kahraman Robin Hood gibi bir yardım kampanyasına imza atarak, yevmiyeyle çalışan, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri...

13.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:53
Pazarcılar poşetler dolusu sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı
EDİRNE - Edirneli pazarcılar, tıpkı yoksullara yaptığı yardımlarla tanınan kahraman Robin Hood gibi bir yardım kampanyasına imza atarak, yevmiyeyle çalışan, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri olmayan vatandaşlara hane hane meyve ve sebze dağıttı. Pazara gelen yaşlı vatandaşlara da yardım edilerek, pazarcı esnafının arabasıyla evlerine kadar bırakıldı.

Yardımlar yüzlerce aileyle buluşturuldu
Edirne Pazarcılar Odası yönetimi ve pazarcı esnafı, yevmiyeyle çalışan, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri olmayan vatandaşlara hane hane meyve ve sebze dağıttı. Bu zor günlerde ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelen yardımlar, pazarcı esnafı tarafından pazaryerinde poşetlenerek yüzlerce aileyle buluşturuldu.

"İnsanların ihtiyaçlarının çoğaldığını gördük"
Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, "Ülkemizde bulunan korona virüsü salgını sebebi ile insanların ihtiyaçlarının çoğaldığını gördük. Bizde bunu göz önünde bulundurarak pazarcılar odası olarak bir yardım kampanyası düzenledik. 100 tane ailemize gıda ve erzak; sebze meyve yardımı yapmaya karar verdik." diye konuştu.

"Bu zor günlerde halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz"
Edirne Pazarcılar Odası Başkan Vekili Murat Yüksel de, "Pazarcılar odası ve tüm esnaf arkadaşlarımız olarak ihtiyaç sahiplerini belirleyip kuru bakliyat meyve, sebze her türlü ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim edeceğiz. Bu zor günlerde pazarcı esnafı olarak halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Pazarcılar poşetler dolusu sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Robin Hood, Edirne, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var Ekonomi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı Ekonomi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Cari denge Şubat’ta milyonlarca dolar açık verdi Ekonomi
Cari denge Şubat'ta milyonlarca dolar açık verdi
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek Ekonomi
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı Ekonomi
Koronavirüs turizmi de vurdu! Lüks tatil beldelerinde fiyatlar yarı yarıya azaldı
Haberler ›› Ekonomi ››Pazarcılar poşetler dolusu sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:34: 'Cemal Amca'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek - Ekonomi 16:33: Hepsiburada’dan 5 bin kişilik yeni istihdam - Ekonomi 16:31: KPMG Türkiye'den perakende sektörü için "beş kritik" öneri - Ekonomi 16:30: Sanayi üretim endeksindeki artış Bursa iş dünyasında umutları artırdı - Ekonomi 16:28: Korona bitince üretimi başka ülkelere kaptırmamalıyız - DÜNYA Talks - Ekonomi 16:22: Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı - Ekonomi 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler